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إنتر يتجاوز ساسولو ويعزّز موقعه في صدارة "الكالتشيو"

تاريخ النشر: 08/04/2021 - 09:33

إنتر يتجاوز ساسولو ويعزّز موقعه في صدارة "الكالتشيو"
لاعبا الإنتر في المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

تغلب إنتر ميلان على ضيفه ساسولو بهدفين لهدف، أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 للدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وضع البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه الإنتر بالمقدمة بهدف مُبكر سجله في الدقيقة العاشرة بضربة رأسية محكمة، قبل أن يُعزز زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدف ثان جاء مع حلول الدقيقة 67.

وضع لوكاكو فريقه بالمقدمة بهدف مُبكر (أ ب)

وانتظر ساسولو حتى الدقيقة 85 ليتمكن من هز شباك الإنتر عبر هدف أحرزه لاعب الوسط الإيفواري حامد تراوري، الذي استغل كرة هيأها له زميله فيليب ديوريسيتش وأسكنها مرمى الحارس سمير هندانوفيتش.

وبات في رصيد إنتر ميلان 71 نقطة عزز بها مركزه في الصدارة، فيما توقف رصيد ساسولو عند 40 نقطة في المركز التاسع.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إنتر ميلان
#ساسولو
#الدوري الإيطالي

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