سان جيرمان يسعى لإبرام 3 صفقات مدوّية

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف إبرام 3 صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر الصحفي في راديو كادينا كوبي، رافا المانسا، خلال استضافته ببرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن سان جيرمان يستهدف جمع الثلاثي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي) معًا في "حديقة الأمراء" خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد راموس وأغويرو مع أنديتهما في الموسم الحالي، بينما يتبقى عام واحد في عقد رونالدو مع السيدة العجوز.

وزعمت تقارير عدة أن سعر رونالدو محدد بـ29 مليون يورو، إذا قرر اللاعب البرتغالي الرحيل عن بيانكونيري في الصيف المقبل.

يذكر أن سان جيرمان مهدد بخسارة نجميه كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا في الصيف المقبل، لذا يسعى لتعويضهما بأسماء مميزة.