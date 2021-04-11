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سان جيرمان يبدي اهتمامه بصلاح لخلافة مبابي

تاريخ النشر: 11/04/2021 - 21:19

سان جيرمان يبدي اهتمامه بصلاح لخلافة مبابي
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتربطه العديد من التقارير بالرحيل عن الريدز، الصيف المقبل.

ووفقًا لشبكة "تيليفوت" الفرنسية، اليوم الأحد، فإن تجديد عقد كيليان مبابي، ملف ساخن في سان جيرمان، لا سيما وأن اللاعب رفض كل عروض النادي الباريسي للتجديد.

وذكرت تقارير أن سان جيرمان قد يضطر لبيع مبابي، في الصيف، إذا تمسك اللاعب الفرنسي بموقفه.

وأشارت إلى أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يتابع وضع ليونيل ميسي في برشلونة، كما أنه استفسر عن وضع هاري كين مهاجم توتنهام، تحسبًا لخلافة مبابي.

وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن رغم ذلك يظل صلاح الاختيار الأول لدى ليوناردو، من أجل تعويض الرحيل المحتمل لمبابي.

وذكرت أن مسؤولي سان جيرمان، أجروا اتصالات بالفعل مع ممثلي صلاح خلال الفترة الماضية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#محمد صلاح
#ليفربول
#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ليونيل ميسي
#هاري كين

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