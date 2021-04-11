مدرب برشلونة يبرر سبب خسارة الكلاسيكو!

خرج مدرب برشلونة، رونالد كومان، غاضبا من مباراة الكلاسيكو التي خسرها فريقه أمام ريال مدريد بالنتيجة 1-2، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الليغا.

وذكر كومان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "إذا كنت من برشلونة، فأنت غاضب وغير سعيد للغاية بقرارات الحكم، وأولا أريد أن أقول إننا لم نكن جيدين في الشوط الأول، لا دفاعًا ولا هجومًا".

وأضاف "في الشوط الثاني تحسنا، وأطلب فقط من الحكم أن يرى لقطة برايثوايت، فهي ركلة جزاء، وأعتقد أنه احتسب 4 دقائق وقتا إضافيا رغم أنه أوقف المباراة لدقيقتين أو ثلاث من أجل كتفه، وركلة الجزاء كانت واضحة للغاية".

وبسؤاله عما إذا أثر الحكم على نتيجة المباراة، أجاب "إذا لم تكن النتيجة (2-2) فهذا واضح، ولا أعرف سبب وجود حكم الفيديو المساعد في إسبانيا، لقد شاهد الجميع ما حدث".

وتابع "يكون من السهل الدفاع حين تُعيد العديد من اللاعبين إلى الخلف، لكننا لم ندافع بشكل جيد في العديد من المباريات، واللمسة الأخيرة لنا لم تكن جيدة، ولم نستغل الكثير من الفرص".

وأردف "بالنسبة لي ركلة الجزاء كانت واضحة للغاية، والطريقة التي سقط بها برايثوايت تستحق الخطأ، ومن الأفضل عدم قول المزيد".

وواصل: "القتال على الليغا؟ أنا متفائل، وأظهرنا أننا نقاتل، وسنقاتل حتى المباراة الأخيرة".

واختتم "أنا لست الشخص الوحيد الغاضب، فاللاعبون حزينون أيضًا بسبب قرار الحكم".