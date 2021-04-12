كريستيانو سيبقى مع يوفنتوس بحالة واحدة

أثار نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، جدلا واسعا في الساعات الأخيرة، وذلك بعد قيامه بخلع ورمي قميص فريقه على أرض الملعب بعد نهاية المباراة أمام جنوى.

وفاز اليوفي على جنوى بثلاثية مقابل هدف، إلا أن الدون لم يتمكن من وضع اسمه في سجلات مسجلي أهداف المباراة.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، في عددها الصادر صباح اليوم، الإثنين، إن غضب رونالدو جاء لعدم قدرته على تسجيل أي هدف خلال المباراة.

وأضافت أن كريستيانو بعد أن قام بإلقاء قميص يوفنتوس على الأرض، قام بتوجيه بعض اللكمات لحائط غرفة خلع الملابس، في محاولة منه لإنهاء حالة الغضب التي تسيطر عليه، ثم ذهب للاستحمام وذهب في صمت.

وتابعت أن رونالدو من أجل أن يبقى في يوفنتوس بالفترة المقبلة، سيطلب بعض الضمانات، وأبرزها أنه سيبقى إذا قام النادي بالتعاقد مع صفقات مميزة وكبيرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن النادي لا يستطيع ضمان ذلك بالوقت الحالي.

وختمت بأن مستقبل كريستيانو رونالدو في يوفنتوس غير مؤكد حتى الآن.