  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفربول يسعى لإبرام صفقة من برشلونة

تاريخ النشر: 12/04/2021 - 16:12

ليفربول يسعى لإبرام صفقة من برشلونة
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، يسعى لإبرام صفقة من برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن كلوب يريد ضم نجم برشلونة الشاب، بيدري، الذي قدم مستويات مذهلة في عامه الأول داخل الفريق الكاتالوني.

وأضافت أن كلوب مهتم باستقدام بيدري صاحب الـ18 عامًا، والذي ظهر بشكل طيب مع برشلونة خلال 44 مباراة.

ونوهت أن بيدري الذي انضم لبرشلونة في صيف 2019 مقابل 5 ملايين يورو، وقضى موسمًا على سبيل الإعارة في لاس بالماس، وانضم مطلع الموسم الحالي للبارسا، يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 400 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن خوان لابورتا رئيس برشلونة، أبدى إعجابه بأداء بيدري، ولا ينوي السماح برحيله في الصيف.

وختمت بأنه في الصيف الماضي وقبل وصول بيدري لبرشلونة، قدم بايرن ميونخ عرضًا بقيمة 40 مليون يورو لضمه، لكن البارسا رفض العرض.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ليفربول
#يورغن كلوب
#برشلونة
#بيدري

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كريستيانو سيبقى مع يوفنتوس بحالة واحدة
كريستيانو سيبقى مع يوفنتوس بحالة واحدة

2021-04-12

دورتموند يرد على إمكانية رحيل هالاند
دورتموند يرد على إمكانية رحيل هالاند

2021-04-12

مدرب يوفنتوس يفسر سبب غضب كريستيانو!
مدرب يوفنتوس يفسر سبب غضب كريستيانو!

2021-04-12

الأكثر قراءة

مصادر استخباراتيّة: الموساد نفذ هجوم نطنز.. وإيران تقرّ أنه

مصادر استخباراتيّة: الموساد نفذ هجوم نطنز.. وإيران تقرّ أنه "إرهابي"

2021-04-11
الأردن: أول ظهور مشترك للملك عبدالله الثاني والأمير حمزة منذ الخلاف بينهما

الأردن: أول ظهور مشترك للملك عبدالله الثاني والأمير حمزة منذ الخلاف بينهما

2021-04-11
استبعاد تنحي نتنياهو: تعيين طاقم الليكود لمفاوضات تشكيل الحكومة

استبعاد تنحي نتنياهو: تعيين طاقم الليكود لمفاوضات تشكيل الحكومة

2021-04-11
الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة بذريعة

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة بذريعة "استقلال إسرائيل"

2021-04-11
تقديرات:

تقديرات: "حادث" منشأة نطنز الإيرانية نجم عن هجوم سيبراني إسرائيلي

2021-04-11