ليفربول يسعى لإبرام صفقة من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، يسعى لإبرام صفقة من برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن كلوب يريد ضم نجم برشلونة الشاب، بيدري، الذي قدم مستويات مذهلة في عامه الأول داخل الفريق الكاتالوني.

وأضافت أن كلوب مهتم باستقدام بيدري صاحب الـ18 عامًا، والذي ظهر بشكل طيب مع برشلونة خلال 44 مباراة.

ونوهت أن بيدري الذي انضم لبرشلونة في صيف 2019 مقابل 5 ملايين يورو، وقضى موسمًا على سبيل الإعارة في لاس بالماس، وانضم مطلع الموسم الحالي للبارسا، يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 400 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن خوان لابورتا رئيس برشلونة، أبدى إعجابه بأداء بيدري، ولا ينوي السماح برحيله في الصيف.

وختمت بأنه في الصيف الماضي وقبل وصول بيدري لبرشلونة، قدم بايرن ميونخ عرضًا بقيمة 40 مليون يورو لضمه، لكن البارسا رفض العرض.