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ميلان يحسم صفقته الصيفية الأولى

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 14:13

ميلان يحسم صفقته الصيفية الأولى
لاعبو ميلان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي حسم شرائه لأحد اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان قرر تفعيل بند الشراء في عقد الفرنسي سواليهو ميتي، لاعب وسط تورينو المعار إلى الروسونيري.

وكان ميتي انضم إلى ميلان في كانون الثاني/ يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر نظير 500 ألف يورو، مع أحقية الشراء مقابل 8 ملايين يورو.

وشارك ميتي في 14 مباراة مع تورينو بالدوري الإيطالي هذا الموسم، بينما مثل ميلان في 11 مباراة بنفس المسابقة.

وأحزر ميتي 3 أهداف خلال مسيرته مع تورينو التي وصلت إلى 94 مباراة، بينما لم يسجل أي هدف حتى الآن بقميص الروسونيري.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ميلان
#سواليهو ميتي

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