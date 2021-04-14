زيدان: لن نختار بين الليغا ودوري الأبطال

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، رغبة فريقه في الفوز على ليفربول اليوم، الأربعاء، في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا بالنتيجة 3-1.

وذكر زيدان خلال المؤتمر الصحفي "ما سنحاول القيام به هو مواصلة ما نقوم به كفريق. مستعدون للمباراة الثانية ضد ليفربول".

وأضاف "تأثير غياب الجماهير؟ الوضع كما هو. لم نتمكن في ملعبنا من اللعب وسط الجماهير. سيتعين علينا اليوم اللعب دون جمهور".

وتابع "لن نختار بين الليغا ودوري الأبطال. الشيء الوحيد الذي يدور في أذهاننا، مباراة اليوم فقط. لن ندخر جهدنا. سنحاول الفوز بالمباراة ولا شيء آخر، اعتدنا على هذا النوع من المباريات، سيكون لدينا مباراة قوية".

واستكمل "الحالة النفسية والبدنية يسيران سويًا، لكن هذا لا يعني شيئًا، سنقاتل وبعد ذلك سيأتي كل شيء كما هو الحال دائمًا. الفريق دائمًا ما يجتمع معًا في مواجهة الصعوبات. هذا دليل على شخصية الفريق. حدثت أشياء كثيرة لنا، لكننا الآن هنا وسنقاتل".

وزاد "الإصابات؟ نعلم أن الأمر معقد، هو موسم نادر جدًا، لكن لا يمكن تغييره، نحاول أن يتعافى اللاعبون ولا يمكننا فعل أي شيء آخر، جميع الفرق لديها هذه الصعوبات".

وعن فيدي فالفيردي، كشف زيدان "لقد تعافى بنسبة 100% وسيكون مع الفريق".

وبسؤاله عن إمكانية مشاركة أودريوزولا، أجاب "صحيح أنه لعب قليلًا ضد برشلونة، سنرى ما سيحدث اليوم، لن أقول أي شيء".

وأتم "أتوقع مباراة صعبة للغاية. يتوجب اللعب بشكل أفضل لأننا نستطيع الوصول لنصف النهائي، واللاعبون يريدون التواجد هناك".