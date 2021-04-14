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نيمار يحسم موقفه من الرحيل عن سان جيرمان

تاريخ النشر: 14/04/2021 - 09:25

نيمار يحسم موقفه من الرحيل عن سان جيرمان
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

حسم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مصيره مع باريس سان جيرمان الفرنسي بعد إقصاء بايرن ميونخ الألماني من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار في حديث لشبكة ESPN البرازيلية "سأبقى في باريس سان جيرمان، تمديد تعاقدي لم يعد أزمة، من الواضح أنني أشعر براحة كبيرة، وكأني في بيتي، وأشعر بسعادة أكبر من أي وقت سابق".

وبسؤاله عن الفارق بين زميله الحالي كيليان مبابي، والسابق ليونيل ميسي، رد اللاعب البرازيلي "مبابي لا يقارن بميسي، لكل منهما أسلوب مختلف للغاية".

وتابع في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا "ميسي هو أفضل لاعب رأيته، وكيليان في طريقه ليصبح أحد أفضل اللاعبين".

وواصل نيمار الإشادة بزميله كيليان، بقوله "إذا لم تكن حذرا عند اللعب بجوار لاعبي كبار، فإنك تفقد التواصل معهم في جزء من الثانية، مبابي سريع جدا، لذا يجب أن أكون منتبها إليه طوال الوقت".

واستدرك "لكن الأمر كان كذلك مع إنييستا أو ميسي أو سواريز".

وأتم اللاعب الدولي تصريحاته "أنا مدين بالكثير من سعادتي في باريس سان جيرمان لمبابي، لقد ساعدني في التعرف على طريقة الحياة الفرنسية، وقد أوضح لي العقلية الفرنسية، وهو ما ساعدني كثيرا على التأقلم".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ليونيل ميسي

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