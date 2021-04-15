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أوباميانغ مصاب بالملاريا

تاريخ النشر: 15/04/2021 - 23:48

أوباميانغ مصاب بالملاريا
أوباميانغ مصاب بالملاريا (أ. ب.)
عرب ٤٨

أعلن الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، أنه أدخل المستشفى بسبب إصابته بالملاريا خلال النافذة الدولية مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وغاب أوباميانغ عن فوز فريقه ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، إضافة إلى إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، "يوروبا ليغ"، ضد سلافيا براغ التشيكي، مساء الخميس.

وسبق أن كشف النادي اللندني أن المهاجم غاب بداعي "المرض" من دون أن يذكر تفاصيل، ولكن قبل حوالي العشر دقائق من صافرة البداية في براغ، أعلن الغابوني عن إصابته عبر منشور على حسابه في "إنستغرام".

وأرفق الرسالة بصورة له من المستفى قائلا: "للأسف لقد أصبت بالمالاريا خلال مهمتي الدولية مغ الغابون منذ بضعة أسابيع. لقد أمضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الأسبوع ولكني أشعر بحال أفضل كل يوم بفضل الاطباء، الذين رصدوا وعالجوا الفيروس باكرًا".

وتابع: "لم أكن أشعر بحال جيدة في الاسابيع الاخيرة ولكن سأعود أقوى. سأتابع الشباب الآن، مباراة كبيرة لنا. هيا بنا أرسنال".

بدأ "أوبا" لقاء الذهاب ضد سلافيا على دكة البدلاء، الاسبوع الفائت، قبل أن يدخل ويمرر كرة حاسمة لهدف العاجي نيكولاس بيبي قبل أن تنتهي المباراة 1-1.

وقّع ابن الـ31 عامًا على عقد لمدة ثلاث سنوات مع أرسنال العام الفائت، إلا أنه عانى لاستعادة مستواه هذا الموسم واستبعده المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، من دربي لندن ضد توتنهام الشهر الماضي لأسباب سلوكية.

سجل 9 أهداف فقط في 25 مباراة في الدوري هذا الموسم مقارنة بـ22 في الفائت.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أوباميانغ
#أرسنال
#الملاريا

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