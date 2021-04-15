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الأهلي والزمالك إلى دور الـ16 بكأس مصر

تاريخ النشر: 15/04/2021 - 09:23

الأهلي والزمالك إلى دور الـ16 بكأس مصر
لاعب الأهلي محمد هاني (أ ب)
عرب ٤٨

تأهل كل من نادي الأهلي حامل اللقب وغريمه التقليدي الزمالك، إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر في كرة القدم، أمس الأربعاء.

ويتواجه الفريقان الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة لبطولة الدوري.

وتخطّى الأهلي فريق النصر 2-1 يوم أمس، بملعب الإسكندرية.

وتقدّم الأهلي عن طريق وليد سليمان (45+2)، ثم عادل أحمد الصعيدي (54). وسجل هدف الفوز المتأخر الكونغولي والتر بواليا (83).

ويلتقي الأهلي مع إنبي في دور الـ16، والأخير تأهل لهذا الدور بعد الفوز على نبروه 2-1 في شباط/ فبراير الماضي.

كما حقق الزمالك فوزا كبيرا على حرس الحدود المنقوص عدديا 3-1 بملعب السويس.

وتقدّم حرس الحدود عن طريق حسن يوسف (9) وعادل للزمالك يوسف ابراهيم "اوباما" (19). واضاف محمود علاء الهدفين الثاني والثالث (51 و68 من ركلتي جزاء).

ولعب حرس الحدود بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 عقب طرد مدافعه احمد قطاوي لعرقلته المغربي حميد احداد وهو في طريقه للمرمى.

ويلتقى الزمالك مع الاسماعيلي في دور الـ16، والاخير صعد لهذا الدور عقب فوزه على لافيينا اف سي 2-1 في شباط/ فبراير الماضي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نادي الأهلي
#الزمالك
#كأس مصر

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