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كاسيميرو: هذا هو سرّ الألقاب والعبور لنصف النهائيّ

تاريخ النشر: 15/04/2021 - 09:36

كاسيميرو: هذا هو سرّ الألقاب والعبور لنصف النهائيّ
كاسيميرو خلال مباراة الأربعاء (أ ب)
عرب ٤٨

قال البرازيلي كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، إن الجماعية في صفوف فريقه هي سرّ عبوره لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب ليفربول.

وحقق ريال مدريد، أمس الأربعاء، انتصارًا ثمينًا على الريدز في معركة الذهاب بنتيجة (3-1) في ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو"، قبل التعادل السلبي في مباراة الإياب، في مباراة تكتيكية.

لاعبو مدريد خلال مباراة الأربعاء (أ ب)

وقال كاسيميرو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "المفتاح للتتويج بالألقاب هو أن نكون جميعًا معًا".

وأضاف: "كنا نعلم أن ليفربول فريق جيد، ولديهم الجودة والقوة البدنية ومدرب رائع، قمنا بالكثير من العمل".

وتطرق كاسيميرو إلى ثنائية ناتشو وميليتاو في قلب الدفاع، وقال: "لقد أظهر اللاعبان أنهما مستعدان للعب مع ريال مدريد، من الصعب للغاية، اللعب للفريق، افتقدنا راموس وفاران، هما من القادة"، مضيفا: "تشيلسي؟ نعلم أنه سيكون خصمًا صعبًا للغاية، لأنه نصف النهائي، لكننا لا نفكر في البلوز الآن، بل في المباراة التالية بالليغا".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كاسيميرو
#نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
#ليفربول

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