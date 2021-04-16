برشلونة مهدد بفقدان بيكيه في نهائي الكأس

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني مهدد بفقدان مدافعه، جيرارد بيكيه، أمام أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا غدا، السبت.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيكيه يعاني من آلام في الركبة قد تمنعه من المشاركة ضد أتلتيك بلباو.

وأشارت إلى أن الآلام تعود إلى إصابتي الالتواء في الرباط الجانبي للركبة، والرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى.

وأوضحت أن بيكيه سيخضع لاختبار في المران النهائي لبرشلونة قبل المباراة، مساء اليوم، وسيناقش مع المدرب رونالد كومان عقب ذلك مسألة مشاركته.

يذكر أن بيكيه تواجد في قائمة برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، لكنه لم يشارك ولو لدقيقة واحدة.