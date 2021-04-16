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بوكيتينو يرد على إمكانية انتقال مبابي لريال مدريد

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 15:18

بوكيتينو يرد على إمكانية انتقال مبابي لريال مدريد
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، رد على إمكانية انتقال لاعب فريقه، كيليان مبابي، إلى ريال مدريد الإسباني الموسم القادم.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن مع النادي الباريسي.

وقال بوكيتينو، في تصريحات أبرزها برنامج "كواترو" الإسباني "طرح مبابي في الميركاتو إذا لم يجدد عقده مع سان جيرمان؟ لا يضرني أن أرى اللاعبين في فرق أخرى، لكن بعد 3 أشهر من العمل مع مبابي.. أنا والنادي سنقاتل من أجل أن يكون معنا".

وأضاف "لا أريد رؤية مبابي بقميص ريال مدريد، سأقاتل بكل قوة حتى يظل هنا معنا".

وتحدث بوكيتينو عن انتقال سيرجيو راموس إلى سان جيرمان، قائلا "لا أحب الحديث عن لاعبين ليسوا في فريقي".

وأوضح "هناك شائعات كثيرة وباريس مثل أي نادٍ يعمل على تحسين فريقه".

واختتم مدرب باريس "تجديد عقد ميسي؟ سيتضح قريبًا ما سيحدث مع ميسي في برشلونة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو
#ريال مدريد

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