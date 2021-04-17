زيدان يخطط للعودة إلى المداورة

أفادت تقارير صحفية أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، سيكون مجبرا على العودة لاتباع أسلوب المداورة في الأسابيع الأخيرة من الموسم الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه حدث تراجع في مستوى ريال مدريد خلال بدايات الموسم الحالي، لكن تغير الأمر عندما قرر المدرب وضع ثقته في لاعبيه الأساسيين، والتخلي عن سياسة المداورة.

ووصل ريال مدريد بهذه الطريقة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما ينافس الفريق بقوة على صدارة الليغا.

وأشارت إلى أن زيدان يخطط لإراحة بعض لاعبيه الأساسيين والعودة إلى المداورة مرة أخرى بدءًا من مباراة الأحد ضد خيتافي.

وأوضحت أن الجدول المضغوط للمباريات أثر على العديد من اللاعبين، بما في ذلك فينيسيوس جونيور وتوني كروس ولوكا مودريتش الذين يعانون من الإرهاق.

ويعاني آخرون مثل كاسيميرو وفيدي فالفيردي وكريم بنزيمة من بعض الانزعاجات البسيطة.

ويبدو أن مودريتش وكروس وفالفيردي تعافوا رغم خوضهم المباريات الثلاث الحاسمة ضد ليفربول وبرشلونة.

وتدرب داني كارفاخال بمفرده، اليوم الجمعة، لكنه لن يلعب ضد خيتافي، بينما لا يزال رافاييل فاران وسيرجيو راموس غائبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وخلال هذه الفترة الصعبة، لم يعد إيدين هازارد جاهزًا حتى الآن لخوض المباريات، كما تعرض لوكاس فاسكويز لإصابة جعلته خارج حسابات الميرنغي حتى نهاية الموسم.