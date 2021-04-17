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مدرب يوفنتوس يستبعد كريستيانو أمام أتالانتا

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 14:35

مدرب يوفنتوس يستبعد كريستيانو أمام أتالانتا
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

استبعد مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن المباراة أمام أتالانتا المقرر لها غدا، الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ31 من الكالتشيو.

وذكر بيرلو في المؤتمر الصحفي للمباراة أن "رونالدو عانى من مشكلة عضلية حدثت بعد المباراة الأخيرة، ويشعر بأنه غير قادر على المشاركة ولا نريد المخاطرة به، لذا فإن ديبالا سيشارك غدًا أساسيًا".

وأضاف "سيكون لدينا غياب مهم في المباراة، رونالدو لن يشارك بسبب مشكلة عضلية، لكن نحاول إعادته يوم الأربعاء".

وتابع "لدينا هدف واحد هو أن ننهي الموسم بأعلى مستوى ممكن، نتأخر خلف إنتر بالكثير من النقاط، لكن نريد أن نُنهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وواصل "آرثر وماكيني بخير وجاهزان للمشاركة غدًا. إن الثقة في اللاعبين الشباب ليست مقامرة، نحن نقوم بهذا الأمر مع كولوسيفسكي، كما أن هذا يحدث في أوروبا في الأسابيع الأخيرة".

وأكمل "لقد عملنا بشكل جيد هذا الأسبوع، قمنا بتحليل أتالانتا، والتفكير في ضغطهم القوي، أنا سعيد بالعمل وواثق في المستقبل".

واستمر "على مدار السنوات الماضية يقدم أتالانتا أداءً مذهلًا وحققوا نتائج مميزة، ولديهم عناصر نادرة في إيطاليا، لكننا نفكر في الفريق بشكل جماعي".

وأردف "يقوم بونوتشي بعمل قوي من أجل العودة لقمة مستواه عقب التعافي من كورونا، أما رونالدو فقد لعب أكثر من الوقت المتوقع له مع المنتخب. إن تراكم الإجهاد يمثل مشكلة للجميع".

وختم "كوادرادو قد يكون حلًا في مباراة الغد سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، نفكر في تشكيلات اللقاء. سعيد بسبب التفكير في عودة الجماهير، إنه أمر رائع ورسالة جيدة، ليس بشأن الكرة فقط لكن هذا يعني تحسن الوضع العالمي".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو
#أندريا بيرلو
#أتالانتا
#الدوري الإيطالي

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