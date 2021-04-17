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نجم توتنهام يوجه ضربة لمحمد صلاح

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 10:09

نجم توتنهام يوجه ضربة لمحمد صلاح
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، تخطى نظيره نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، في المنافسة على هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان اللاعبان متساويين في صدارة هدافي المسابقة، قبل بداية الجولة الـ32 الجمعة، برصيد 19 هدفًا لكل منهما.

لكن كين نجح في تسجيل هدفين أمام إيفرتون، خلال التعادل (2-2) على ملعب جوديسون بارك، لينفرد بصدارة هدافي البريمييرليغ بـ21 هدفًا.

يذكر أن صلاح سبق أن توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي منفردًا، مرة واحدة، في موسم (2017-2018).

كما حصل على الجائزة في موسم (2018-2019)، بالاشتراك مع زميله ساديو ماني، وبيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#محمد صلاح
#توتنهام هوتسبير
#ليفربول
#هاري كين

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