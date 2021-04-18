برشلونة يسحق بيلباو ويحصد كأس الملك

توّج فريق برشلونة بكأس ملك إسبانيا بعد فوزه على نظيره أتلتيك بيلباو بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء للأخير؛ وهو اللقب الأول له هذا الموسم.

وسجل رباعية برشلونة كل من اللاعبين أنطوان غريزمان وفرينكي دي يونغ وليونيل ميسي (هدفان).

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وكاد فرينكي دي يونغ أن يُسجل هدف التقدم للبلوغرانا في الدقيقة 4، إذ تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من ميسي، وسدد كرة أرضية لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى بيلباو.

وسدد ميسي كرة في الدقيقة 10، لكنها اصطدمت بدفاع بيلباو، وتحولت إلى الركنية، وبعد تنفيذ الركنية مرر غريزمان الكرة للبرغوث الذي سدد كرة ضعيفة بين يدي أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو.

وجاء أول رد من أتلتيك بيلباو في الدقيقة 12، حيث احتسب حكم المباراة ركلة حرة غير مباشرة للباسكيين على حدود منطقة الجزاء، ووصلت الكرة إلى إينيجو مارتينيز الذي سدد على الطائر، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر.

وأرسل ميسي تصويبة من داخل المنطقة بعد مراوغة لدفاع أتلتيك بيلباو، لكن الحارس أوناي سيمون أمسك بها بسهولة، في الدقيقة 21.

وتلقى إيناكي ويليامز مهاجم بيلباو كرة في عمق دفاع برشلونة، وانطلق وسدد كرة تصدى لها تير شتيغن حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 40.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة الضغط أمام تراجع لاعبي بيلباو، وانطلق دست ليمرر كرة عرضية لغريزمان داخل المنطقة، لكن أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو تصدى لتسديدته ببراعة في الدقيقة 47.

ومن هجمة مزدوجة لبرشلونة، بدأت بتسديدة قوية من بيدري تصدى لها أوناي سيمون حارس بيلباو، ثم وصلت كرة أمام بوسكيتس بعد خطأ ساذج من الدفاع لينفرد بالمرمى، لكن سيمون واصل التألق وتصدى للكرة في الدقيقة 53.

ونجح أنطوان غريزمان في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 60، حيث تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن من زميله فرينكي دي يونغ وسدد على يسار الحارس أوناي سيمون.

وبعد مرور 3 دقائق فقط، ضاعف فرينكي دي يونغ النتيجة لبرشلونة، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر من جوردي ألبا، وسدد كرة رأسية بين قدمي أوناي سيمون حارس بيلباو.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 68، حيث تبادل التمريرات مع فرينكي دي يونغ، حتى وصل لمنطقة الجزاء وراوغ دفاع بيلباو، وسدد أسفل يمين أوناي سيمون الذي اكتفى فقط بالمشاهدة.

وعاد ميسي لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 72، حيث تلقى كرة عرضية من جوردي ألبا، وسدد كرة أسفل يمين الحارس أوناي سيمون الذي لمس الكرة بيده قبل أن تسكن شباكه.

وكاد راؤول غارسيا أن يُقلص الفارق لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 83، حيث تلقى كرة عرضية من ركنية، وسدد بالرأس لكن الكرة مرت أعلى مرمى تير شتيغن.

وسجل غريزمان الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 86، حيث تلقى تمريرة من ميسي واستغل الخطأ الساذج من أوناي سيمون حارس بيلباو بالخروج من مرماه ليُسجل بسهولة، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وفشل لاعبو بيلباو في تسجيل هدفًا شرفيًا على الأقل، ليخسروا لقب الكأس الثاني على التوالي، بعد خسارتهم اللقب قبل أسبوعين ضد الجار ريال سوسييداد بهدف دون رد، والمؤجل من الموسم الماضي.