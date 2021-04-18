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بوغبا يضع شرطا لتجديد عقده مع اليونايتد

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 16:41

بوغبا يضع شرطا لتجديد عقده مع اليونايتد
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، وضع شرطا من أجل تجديد عقده مع فريقه.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" فإن وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا، أخبر إدارة يونايتد أن النجم الفرنسي يريد هذا الرقم لتجديد عقده لما بعد صيف 2022.

كما أن بوغبا سيرغب في الحصول على الأجر الكبير، والذي سيكون الأكبر في تاريخ مانشستر يونايتد، حتى لو رحل عن قلعة أولد ترافورد هذا الصيف أو العام المقبل.

ومع الأموال التي يحصل عليها بوغبا لحقوق صورته، قد يصل ما يحصده النجم الفرنسي أسبوعيًا إلى 800 ألف إسترليني.

ويدرك بوغبا أن انتقاله التالي أو عقده المقبل قد يكون الأخير من حيث الحجم في مسيرته، وبالتالي يرغب في استغلاله على أفضل نحو.

يذكر أن بوغبا عانى من فترة صعبة في بداية الموسم رفقة المدرب أولي جونار سولسكاير، إلا أنه عاد ليقدم أفضل مستوياته مؤخرًا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#بول بوغبا
#مانشستر يونايتد
#مينو رايولا

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