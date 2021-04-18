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كومان بعد حصد الكأس: سنقاتل من أجل الليغا

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 08:56

كومان بعد حصد الكأس: سنقاتل من أجل الليغا
المدرب الهولندي رونالد كومان (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، سعادته بالتتويج بكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتلتيك بيلباو برباعية مقابل لا شيء للأخير.

وذكر كومان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "اللقب الأول؟ إنه شعور رائع، وكان الوصول إليه صعبًا".

واستكمل مدرب برشلونة "نحن سُعداء للغاية ونستحق التتويج بلقب واحد على الأقل هذا الموسم، والنادي يستحق ذلك".

وزاد "إنه يوم سعيد لجميع الكاتالونيين، ونستحق النجاح، وأجرينا تغييرات عديدة على الفريق هذا العام، واللاعبين ساهموا في النتائج".

وتابع رونالد كومان "تألق ميسي؟ هو دائمًا كذلك، ونأمل ألا يكون هذا النهائي الأخير، والكل يريد استمراره".

وأردف "برشلونة هو فريقي، وكانت المهمة صعبة منذ اليوم الأول، وسنقاتل من أجل الليغا حتى المباراة الأخيرة".

وأوضح "ركزنا بشدة، وجعلنا الأمور صعبة للغاية على بيلباو، وكان من الصعب علينا تسجيل الهدف الأول، ولكن بعد التسجيل كان الأداء غير عادي".

وأتم المدرب الهولندي صاحب الـ58 عامًا "الأمر لم يكن مجرد استحواذ بل إبداع وفعالية، والفريق لعب مباراة رائعة".

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#برشلونة
#رونالد كومان
#كأس ملك إسبانيا
#الليغا
#أتلتيك بيلباو
#ليونيل ميسي

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