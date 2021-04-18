مانشستر يونايتد يهزم بيرنلي بثلاثية لهدف

حقق مانشستر يونايتد الفوز على ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر يونايتد كل من اللاعبين ماسون جرينوود (هدفان) وإدينسون كافاني، وفي المقابل سجل هدف بيرنلي اللاعب جيمس تاركوفسكي.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 66 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 33 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.

مجريات المباراة:

افتتح بيرنلي التسجيل في الدقيقة الأولى برأسية من وود بعد خطأ في الصعود من هندرسون لإبعاد كرة العرضية، مسددًا كرة ساقطة سكنت الشباك، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأتى الرد من اليونايتد في الدقيقة الرابعة، بعدما مهد بيساكا الكرة لماكتوميناي داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخيرة كرة أرضية مباشرة، أبعدها تاركوفسكي قبل أن تسكن الشباك.

وكاد اليونايتد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعدما ارتقى بوجبا لعرضية من بيساكا من الجانب الأيمن، مسددًا رأسية تألق الحارس فاريل في التصدي لها.

وعاد وود للظهور من جديد بتسديدة أرضية قوية في الدقيقة 13 أمسك بها هندرسون، ورد عليه برونو بتسديدة مقوسة في الدقيقة 14، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وهدأت المباراة في الدقائق التالية، قبل أن يطلق راشفورد صاروخية في الدقيقة 29 من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، تألق فاريل في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ومن تلك الركنية ارتقى بوغبا لعرضية مسددًا رأسية قوية ذهبت بقليل أعلى العارضة، ثم واصل وود إرهاق دفاعات اليونايتد، بعدما تابع عرضية مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 39، بعدما أرسل راشفورد عرضية لجرينوود داخل منطقة الـ6 ياردة، إلا أن الكرة مرت بغرابة من تحت قدمه.

ومهد تاركوفسكي كرة بالرأس لوود داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42، ليسدد الأخير كرة على الطائر مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأجرى سولسكاير التبديل الأول مع بداية الشوط الثاني بنزول كافاني على حساب فريد، ونجح اليونايتد في افتتاح التسجيل، بعد عرضية من راشفورد، فضل برونو تركها بذكاء لجرينوود الذي سدد مباشرة في الشباك.

وسرعان ما عدل بيرنلي النتيجة بعدما ارتقى تاركوفسكي لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية سكنت شباك هندرسون، ثم ارتقى ماغواير لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وأرسل شاو عرضية من الجانب الأيسر، تابعه برونو برأسية تألق حارس بيرنلي في التصدي لها، ثم دفع سولسكاير بورقته الثانية في الدقيقة 84 بنزول فان دي بيك على حساب راشفورد.

ونجح اليونايتد في تسجيل هدف الانتصار بعدها مباشرة، بعدم سدد جرينوود كرة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، اصطدمت بدفاع بيرنلي وغالطت حارس المرمى لتسكن الشباك.

ونجح مانشستر في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 90+3، بعدما أرسل فان دي بيك عرضية لكافاني داخل منطقة الـ6 ياردة، ليسجل الأخير بسهولة في الشباك، وينتهي اللقاء بفوز اليونايتد بنتيجة (3-1).