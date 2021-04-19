محمد صلاح يرتدي شارة قيادة الفراعنة

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تسلم شارة قيادة منتخب مصر وذلك بقرار من مدرب المنتخب، حسام البدري.

وقال اتحاد الكرة المصري عبر صفحته بموقع التواصل "فيس بوك"، اليوم الإثنين، إن هذا القرار جاء بعد إبلاغ حسام البدري، اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية، والذين ساندوا هذه الخطوة.

ويرى البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور، منها شارة القيادة.

ويسعى الجهاز الفني والإداري إلى ترتيب الأمور في الفترة المقبلة، لتحقيق حلم المصريين، في التأهل إلى كأس العالم 2022.