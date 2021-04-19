  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

محمد صلاح يرتدي شارة قيادة الفراعنة

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 16:25

محمد صلاح يرتدي شارة قيادة الفراعنة
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تسلم شارة قيادة منتخب مصر وذلك بقرار من مدرب المنتخب، حسام البدري.

وقال اتحاد الكرة المصري عبر صفحته بموقع التواصل "فيس بوك"، اليوم الإثنين، إن هذا القرار جاء بعد إبلاغ حسام البدري، اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية، والذين ساندوا هذه الخطوة.

ويرى البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور، منها شارة القيادة.

ويسعى الجهاز الفني والإداري إلى ترتيب الأمور في الفترة المقبلة، لتحقيق حلم المصريين، في التأهل إلى كأس العالم 2022.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#محمد صلاح
#منتخب مصر
#حسام البدري
#الفراعنة

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دوري السوبر الأوروبي: نظام البطولة وموعد انطلاقها
دوري السوبر الأوروبي: نظام البطولة وموعد انطلاقها

2021-04-19

بايرن ميونخ ودورتموند خارج البطولة الجديدة
بايرن ميونخ ودورتموند خارج البطولة الجديدة

2021-04-19

ميسي يقترب من البقاء مع برشلونة
ميسي يقترب من البقاء مع برشلونة

2021-04-19

الأكثر قراءة

مصر: ارتفاع عدد قتلى انقلاب القطار إلى 11 واستقالة رئيس هيئة سكك الحديد

مصر: ارتفاع عدد قتلى انقلاب القطار إلى 11 واستقالة رئيس هيئة سكك الحديد

2021-04-18
مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

2021-04-18
هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟

هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟

2021-04-18
انتهاء اجتماع

انتهاء اجتماع "الكابينيت": أميركا تتنازل لإيران أكثر مما تريد

2021-04-18

"بيضة القبان" والوقت الضائع

2021-04-18