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رئيس "فيفا": فرق السوبر الأوروبي ستتحمل العواقب

تاريخ النشر: 20/04/2021 - 12:07

رئيس "فيفا": فرق السوبر الأوروبي ستتحمل العواقب
رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، في تصريح له اليوم، الثلاثاء، أن على الفرق المؤسسة لبطولة السوبر الأوروبي تحمل عواقب قراراتها جراء هذا الانفصال.

وأكد أن "فيفا يعارض من دون أدنى شك هذا المشروع".

وقال إنفانتينو "نحن في فيفا لا يمكن إلا أن نعارض بشدة انشاء الدوري السوبر. إنه دوري مغلق، انشقاق عن الهيئة الحالية، من الدوريات، من الاتحادات الوطنية، من يويفا ومن فيفا".

وتابع "من واجبنا حماية نموذج الرياضة الأوروبية، وبالتالي إذا قررت مجموعة ما الذهاب في طريقها يتعين عليها تحمل عواقب خياراتها. إنها مسؤولة عن خياراتها. إما أن تكون في الداخل (المنظومة) أو في الخارج، لا يمكن أن تكون ما بين بين. فكروا في الموضوع، يجب أن يكون هذا الأمر واضح، واضح تماما".

وجاء ذلك في أعقاب إعلان 6 فرق إنجليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، آرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد باستبعاد هذه الأندية ومنع لاعبيها من المشاركة في البطولات القارية والمسابقات المحلية من ضمنها دوري أبطال أوروبا، بيد أن رئيس ريال مدريد ورئيس دوري السوبر الجديد فلورنتينو بيريز اعتبر بأن هذا الأمر "مستحيل".

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#جياني إنفانتينو
#فيفا
#دوري السوبر الأوروبي
#دوري أبطال أوروبا

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