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الخليفي يرد على إمكانية رحيل مبابي!

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 09:20

الخليفي يرد على إمكانية رحيل مبابي!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

حسم رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، مستقبل مهاجم الفريق كيليان مبابي بعدما ترددت أنباء حول إمكانية رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

ونشر البرنامج التليفزيوني الإسباني الشرينجيتو مقطع فيديو لمراسل القناة، وهو يوجه سؤالا إلى الخليفي، يقول "هل يبقى مبابي في بي إس جي؟".

وقال رئيس النادي الباريسي وهو يستقل سيارته "نعم بالتأكيد".

وينتهي تعاقد مبابي مع الفريق الباريسي في صيف 2022، علما بأنه انضم قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

ويبقى المهاجم الفرنسي الشاب مترددا في حسم مستقبله، خاصة مع ارتباط اسمه كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ناصر الخليفي
#ريال مدريد

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