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فرق البريمييرليغ تنسحب من السوبر الأوروبي

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 09:10

فرق البريمييرليغ تنسحب من السوبر الأوروبي
(أ ب)
عرب ٤٨

انسحبت فرق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وليفربول الإنجليزية، من دوري السوبر الأوروبي.

وكان السيتي أول الفرق الإنجليزية التي أعلنت انسحابها رسميًا، بعدما أعرب تشيلسي عن نيته، اتخاذ نفس القرار بتحضير الوثائق المطلوبة للانسحاب.

وأعلن توتنهام في بيان "نؤكد أننا بدأنا في اتخاذ الإجراءات للانسحاب من المجموعة التي تضع مقترح دوري السوبر الأوروبي".

أما آرسنال كتب في بيان "نتيجة للاستماع إلى مجتمع كرة القدم على مدار الأيام الماضية، ننسحب من دوري السوبر الأوروبي، ارتكبنا خطأ ونعتذر عليه".

وقال ليفربول "يؤكد نادي ليفربول أن انخراطه في المقترح الخاص بدوري السوبر الأوروبي، لن يتواصل".

كما كتب مانشستر يونايتد "مانشستر يونايتد لن يشارك في دوري السوبر الأوروبي".

وتابع بيان يونايتد "استمعنا باهتمام لرد فعل الجماهير والحكومة البريطانية، سنواصل الالتزام بالعمل مع مجتمع كرة القدم".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#مانشستر يونايتد
#آرسنال
#تشيلسي
#توتنهام هوتسبير
#ليفربول
#دوري السوبر الأوروبي

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