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مورينيو في طريقه للعودة إلى الليغا

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 21:47

مورينيو في طريقه للعودة إلى الليغا
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، في طريقه للعودة إلى الدوري الإسباني بعد إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأقال توتنهام مورينيو أول من أمس، الإثنين، في أعقاب تراجع نتائج الفريق اللندني.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن مورينيو قد يعود لليغا من بوابة فالنسيا، بعد أن عمل مدربًا من قبل لريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة، أن مورينيو تربطه علاقة جيدة مع بيتر ليم، مالك نادي فالنسيا، الذي يرغب في إسناد المهمة له، في ضوء تراجع الفريق تحت قيادة خافي غارسيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البرتغالي خورخي مينديز، سيلعب دور الوسيط في الصفقة، وسيحدد موعدا لعقد اجتماع بين مورينيو ومسؤولي فالنسيا، للاتفاق على تفاصيل المهمة الجديدة.

واختتمت الصحيفة، بأن مورينيو لا ينوي الابتعاد عن التدريب طويلا، وإنما يرغب في التجاوب مع أقرب عرض مميز يصل إليه، في المرحلة المقبلة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#جوزيه مورينيو
#توتنهام هوتسبير
#فالنسيا
#الليغا
#الدوري الإسباني

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