  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة: غياب ديمبلي عن مباراة خيتافي جراء الإصابة

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 16:31

برشلونة: غياب ديمبلي عن مباراة خيتافي جراء الإصابة
ديمبلي (أ. ب.)
عرب ٤٨

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، عن مباراة خيتافي المقررة الليلة، جراء إصابته، بينما نشر كوتينيو أن عملية التعافي تسير بصورة بطيئة.

وقال النادي، في بيان رسمي إن "ديمبلي سيغيب عن المباراة ضد خيتافي، بسبب انزعاج في عضلة العانة، وعودته للعب ستُحدد وفقًا لتعافيه".

ومن جهة أخرى، كشف البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط الفريق، تفاصيل تطور حالته، حيث يعاني من إصابة في الركبة.

يُذكر أن كوتينيو أجرى عملية جراحية، في ركبته اليسرى، تعرض لانتكاسة، حيث انتفخت ركبته أكثر من المتوقع، وخضع لعملية جديدة.

وتعليقًا عن ذلك، كتب كوتينيو عبر حسابه على "إنستغرام": "أنا أعمل بجد، وواثق أنني سأعود أفضل وأقوى، لأفعل أكثر شيء أحبه على الإطلاق".

وتابع: "التعافي بطيء، ويحتاج إلى الصبر والتفاني، وكل شيء يأخذ وقته".

ولم يشارك كوتينيو مع برشلونة، منذ نهاية العام الماضي، وليس معروفًا موعد عودته للعب، لكن يبدو أنه ليس هذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، استدعى 23 لاعبًا للمباراة لمباراة خيتافي الليلة، وهم: "تير شتيجن، ديست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، جريزمان، بيانيتش، ميسي، ريكي بويج، لينجليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينيا، موريبا، مينجويزا، كونراد، أرناو تيناس".

ويغيب عن القائمة كل من نيتو، أنسو فاتي، كوتينيو، برايثوايت، ديمبلي، بداعي الإصابة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#برشلونة
#ديمبلي
#كوتينيو
#خيتافي
#مباراة

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الدوري الفرنسي: النهاية قريبَة وكل الاحتمالات ممكنة
الدوري الفرنسي: النهاية قريبَة وكل الاحتمالات ممكنة

2021-04-22

مانشستر سيتي يستعيد توازنه بانتصار على أستون فيلا
مانشستر سيتي يستعيد توازنه بانتصار على أستون فيلا

2021-04-22

ثلاثيّة للريال في شباك قادش تعيده للانتصارات
ثلاثيّة للريال في شباك قادش تعيده للانتصارات

2021-04-22

الأكثر قراءة

الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

2021-04-21

"سنحطم رؤوسهم وندفنهم أحياءً": الإرهاب اليهودي يستهدف المقدسيين

2021-04-21
استطلاع: قائمة

استطلاع: قائمة "فتح" تتصدّر.. والبرغوثي يتفوّق على عباس

2021-04-21
تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

2021-04-21
تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

2021-04-21