برشلونة: غياب ديمبلي عن مباراة خيتافي جراء الإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، عن مباراة خيتافي المقررة الليلة، جراء إصابته، بينما نشر كوتينيو أن عملية التعافي تسير بصورة بطيئة.

وقال النادي، في بيان رسمي إن "ديمبلي سيغيب عن المباراة ضد خيتافي، بسبب انزعاج في عضلة العانة، وعودته للعب ستُحدد وفقًا لتعافيه".

ومن جهة أخرى، كشف البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط الفريق، تفاصيل تطور حالته، حيث يعاني من إصابة في الركبة.

يُذكر أن كوتينيو أجرى عملية جراحية، في ركبته اليسرى، تعرض لانتكاسة، حيث انتفخت ركبته أكثر من المتوقع، وخضع لعملية جديدة.

وتعليقًا عن ذلك، كتب كوتينيو عبر حسابه على "إنستغرام": "أنا أعمل بجد، وواثق أنني سأعود أفضل وأقوى، لأفعل أكثر شيء أحبه على الإطلاق".

وتابع: "التعافي بطيء، ويحتاج إلى الصبر والتفاني، وكل شيء يأخذ وقته".

ولم يشارك كوتينيو مع برشلونة، منذ نهاية العام الماضي، وليس معروفًا موعد عودته للعب، لكن يبدو أنه ليس هذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، استدعى 23 لاعبًا للمباراة لمباراة خيتافي الليلة، وهم: "تير شتيجن، ديست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، جريزمان، بيانيتش، ميسي، ريكي بويج، لينجليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينيا، موريبا، مينجويزا، كونراد، أرناو تيناس".

ويغيب عن القائمة كل من نيتو، أنسو فاتي، كوتينيو، برايثوايت، ديمبلي، بداعي الإصابة.