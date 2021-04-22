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مانشستر سيتي يستعيد توازنه بانتصار على أستون فيلا

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 12:05

مانشستر سيتي يستعيد توازنه بانتصار على أستون فيلا
لاعبو السيتي في المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

فاز نادي مانشستر سيتي على مضيفه أستون فيلا، بهدفين لواحد، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليستعيد بذلك توازنه.

وباغت أستون فيلا ضيفه السيتي بتسجيل هدف مبكر جاء بعد مرور 20 ثانية فقط من البداية، أحرزه لاعب الوسط جون ماكجين، بعدما تلقى عرضية من أولي واتكينز مسددا كرة مباشرة بشباك الحارس البرازيلي إديرسون.

وبحسب إحصائيات "أوبتا"، فإن هدف ماكجين هو ثاني أسرع هدف يُسجل ضد مانشستر سيتي في الدوري الممتاز، بعد هدف ألان شيرر بقميص نيوكاسل، في كانون الثاني/ يناير 2003، والذي أحرزه بعد 10 ثوان فقط.

فودين خلال المباراة (أ ب)

واستطاع عناصر السيتي استيعاب صدمة الهدف المُبكر سريعا، وانطلقوا بكثافة هجومية أثمرت عن هدف عدل به فيل فودين النتيجة في الدقيقة 22، قبل أن يتمكن رودريغو هيرنانديز من إحراز هدف التقدم مع حلول الدقيقة 40.

وكان السيتي قد تعرض لهزيمة مفاجئة في الجولة الماضية أمام ليدز يونايتد، بهدفين لواحد، على ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي.

وعزز مانشستر سيتي بهذا الانتصار صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده للنقطة 77، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#الدوري الإنجليزي الممتاز
#أستون فيلا

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