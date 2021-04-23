بايرن ميونخ ينافس ريال مدريد على صفقة فرنسية

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني بصدد منافسة نظيره ريال مدريد الإسباني على ضم أحد المواهب الفرنسية البارزة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لمجلة "فرانس فوتبول"، فإن النادي الألماني قرر دخول سباق التعاقد مع إدواردو كامافينغا، لاعب وسط رين الفرنسي.

يأتي ذلك في ظل اهتمام ريال مدريد وآرسنال ومانشستر يونايتد، بالظفر بتوقيع صاحب الـ18 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقد يضطر رين للتخلي عن لاعبه الشاب في الميركاتو الصيفي، حال فشله في إقناعه بتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية موسم 2021-2022.

ورغم صغر سنه، إلا أن كامافينغا بات ركيزة أساسية في تشكيلة فريقه، إذ ظهر هذا الموسم في 35 مباراة، منها 4 في دوري أبطال أوروبا.