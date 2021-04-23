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مدرب بايرن يزف نبأ سارا قبل مواجهة ماينز

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 15:15

مدرب بايرن يزف نبأ سارا قبل مواجهة ماينز
المدرب الألماني هانز فليك (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ تلقى نبأ سارا قبل مباراة المرتقبة أمام ماينز والمقرر لها غد، السبت، في الدوري الألماني.

وقرر مدرب الفريق البافاري، هانز فليك، استدعاء المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، لقائمة فريقه من أجل مواجهة ماينز في عقر داره، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من البوندسليغا.

وغاب ليفاندوفسكي عن المباريات الماضية للبايرن، بسبب إصابته في الركبة خلال تواجده مع منتخب بلاده في آذار/ مارس الماضي، قبل أن يعود للتدريبات في الأيام الأخيرة.

وأعلن مدرب البايرن في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، دخول صاحب الـ32 عامًا قائمة المباراة، مشيرًا إلى رغبة الأخير في تحطيم رقم جيرد مولر القياسي بتسجيل أكثر من 40 هدفًا في البوندسليغا هذا الموسم، إذ لا يفصله عنه سوى 5 أهداف.

كما أكد فليك جاهزية سيرجي جنابري أيضًا ودخوله القائمة رفقة ليون غوريتسكا، فيما سيظل مارك روكا خارجها لعدم جاهزيته.

وتطرق فليك للحديث عن خلافاته مع حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي، والتي تسببت في إساءة بعض جماهير بايرن لعائلة الأخير، حيث قال "كل منا لديه أفكاره، وهناك أمور لا نراها بطريقة واحدة، لكن هذا لا يعني عدم تقدير أي منا للآخر".

وأردف "لقد التقيت زوجته، وهو لديه عائلة رائعة، ويجب على كل منا حماية أسرته أيضًا حال حدوث مثل هذه الأمور، وينبغي علينا أن نعلم أن كرة القدم ليست أهم شيء في حياتنا، فالعائلة والصحة مهمة".

ونفى مدرب بايرن عزم فريقه على الاحتفال بلقب البوندسليغا حال الفوز على ماينز، مؤكدًا أن كافة عناصر الفريق يريدون التواجد في منازلهم بحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب البوندسليغا برصيد 71 نقطة، إذ يحتاج لـ3 نقاط فقط من أجل حسم اللقب رسميًا، في ظل تقدمه على مطارده لايبزيج بفارق 10 نقاط قبل 4 جولات على النهاية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#بايرن ميونخ
#هانز فليك
#روبرت ليفاندوفسكي
#ماينز
#الدوري الألماني

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