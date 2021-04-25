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يوفنتوس يتعثّر مُجددا: تعادل أمام فيورنتينا

تاريخ النشر: 25/04/2021 - 20:43

يوفنتوس يتعثّر مُجددا: تعادل أمام فيورنتينا
رونالدو خلال المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

تعثر نادي يوفنتوس مجددا في مسيرته هذا الموسم، عقب تعادله أمام مضيفه فيورنتينا بهدفٍ لمثله، اليوم الأحد، ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقدم فيورنتينا شوطا مميزا، استغل خلاله الصورة المتواضعة التي ظهر عليها يوفنتوس ليخرج منه متقدما بهدف أحرزه الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 29 من علامة الجزاء.

موراتا بعد إحرازه هدفا (أ ب)

أما الشوط الثاني بدأه يوفنتوس بشكلٍ مغاير واستطاع عبر البديل ألفارو موراتا أن يُعدل الكفة بهدف جميل، أحرزه المهاجم الإسباني مع الدقيقة الأولى بعد اختراقه لدفاع الفيولا وتسديده كرة مقوسة استقرت في الزاوية البعيدة للمرمى.

وبات في رصيد يوفنتوس 66 نقطة صعد بها إلى المركز الثالث مؤقتا، في حين استعاد فيورنتينا المركز الرابع عشر بعد وصوله إلى النقطة 34.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يوفنتوس
#فيورنتينا
#الدوري الإيطالي
#ألفارو موراتا

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