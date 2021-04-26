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ميسي وغريزمان مهددان بالإيقاف

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 15:15

ميسي وغريزمان مهددان بالإيقاف
ميسي وغريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

يستضيف فريق برشلونة نظيره غرناطة يوم الخميس القادم، ضمن أحداث الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، بعدها سيواجه فالنسيا على ملعب الأخير يوم الأحد المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يمتلك أربعة من اللاعبين الأساسيين لديهم 4 بطاقات صفراء، وباتوا مهددين بالغياب عن البارسا أمام فالنسيا حال حصولهم على البطاقة الخامسة في مباراة غرناطة.

وأضافت أن اللاعبين الأربعة هم ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، أوسكار مينغويزا وفرينكي دي يونغ.

وتابعت أن الإيقاف يهدد هذا الرباعي أيضًا في مباراة أتلتيكو مدريد المرتقبة، إذا حصلوا على البطاقة الخامسة أمام فالنسيا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 71 نقطة، وأصبح البارسا بحاجة إلى تحقيق الفوز في مبارياته المقبلة من أجل التتويج بلقب الليغا، حيث بات مصيره بين يديه، بعد خسارة أتلتيكو مدريد أمام بيلباو.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#برشلونة
#غرناطة
#ليونيل ميسي
#أنطوان غريزمان
#فالنسيا
#الدوري الإسباني
#الليغا

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من عرب 48

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