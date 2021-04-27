الاتحاد الإيطالي يعلن عقوبة إبراهيموفيتش ولوكاكو

حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عقوبة نجمي آيه سي ميلان وإنتر ميلان الإيطاليين، زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو، في أعقاب اشتباكهما خلال مباراة فريقيهما في ربع نهائي كأس إيطاليا.

ودخل الثنائي في مشاجرة قوية خلال مباراة ربع نهائي كأس إيطاليا، التي فاز بها إنتر ميلان في الوقت الضائع.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فقد جرى إدانة إبراهيموفيتش ولوكاكو، بافتعال سلوك غير رياضي لا يتماشى مع معايير الروح الرياضية.

وجرى توقيع غرامة على إبراهيموفيتش قدرها 4000 يورو، وعلى لوكاكو 3000 يورو.

كما جرى تغريم ميلان 2000 يورو وإنتر ميلان 1250 يورو، لفشلهما في السيطرة على اللاعبين.

وأعلن اللاعبان بالفعل، أنهما سيتبرعان بالمال للجمعيات الخيرية.