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بايرن ميونخ يتعاقد مع مدرب جديد

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 14:38

بايرن ميونخ يتعاقد مع مدرب جديد
المدرب الألماني جوليان ناجلسمان (أ ب)
عرب ٤٨

تعاقد فريق بايرن ميونخ الألماني وبشكل رسمي اليوم، الثلاثاء، مع مدرب لايبزيج، جوليان ناجلسمان، بدء من الموسم الكروي القادم 2021-2022.

وجاء تعاقد الفريق البافاري مع المدرب الألماني الشاب (33 عامًا)، لخلافة هانز فليك، الذي أعلن رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأصدر بايرن ميونخ بيانًا رسميًا، يكشف فيه أن عقد ناجلسمان في أليانز آرينا مدته 5 سنوات، حيث يبدأ في 1 تموز/ يوليو 2021، وسينتهي في 30 حزيران/ يونيو 2026.

وقال هربرت هاينر، رئيس بايرن، عقب الإعلان عن التعاقد مع ناجلسمان: "ناجلسمان يمثل جيلًا جديدًا من المدربين، فعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه يتمتع بمسيرة رائعة".

وأضاف "نحن مقتنعون بأننا مع جوليان ناجلسمان سنبني على النجاحات العظيمة التي تحققت في السنوات القليلة الماضية".

وتابع "أود أن أشكر هانز فليك نيابة عن بايرن ميونخ، فقد تولى قيادة فريقنا في مرحلة صعبة في عام 2019، ثم فاز بستة ألقاب، ونأمل أن يتبعها السابع قريبًا، سيكون له دائمًا مكان في كتب تاريخ بايرن ميونخ، ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#بايرن ميونخ
#لايبزيج
#جوليان ناجلسمان
#هانز فليك

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