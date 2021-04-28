  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

آرسنال يتلقى دفعة قوية

تاريخ النشر: 28/04/2021 - 15:12

آرسنال يتلقى دفعة قوية
النجم الجابوني بيير أوباميانغ (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آرسنال الإنجليزي تلقى دفعة قوية قبل مواجهة فياريال المقررة غدا، الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا"، أن الجابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، غاب عن آخر أربع مباريات لفريقه، بعدما أصيب بمرض الملاريا، خلال فترة التوقف الدولي في آذار/ مارس الماضي.

لكن يمكن للدولي الجابوني أن يعود للعب بجانب المهاجم الآخر، ألكسندر لاكازيت، الذي استطاع أن يتغلب على مشكلة في أوتار الركبة.

كما تم الإعلان عن جاهزية كيران تيرني وديفيد لويز، اللذين كانا مصابين في الركبة أيضا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#آرسنال
#فياريال
#بيير إيميريك أوباميانغ
#الدوري الأوروبي

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

زيدان: نتيجة عادلة أمام فريق جيد وتنافسي
زيدان: نتيجة عادلة أمام فريق جيد وتنافسي

2021-04-28

باريس سان جيرمان يقدم عرضا لضم ميسي
باريس سان جيرمان يقدم عرضا لضم ميسي

2021-04-28

وفاة ملاكم أردني بعد إصابته خلال بطولة العالم
وفاة ملاكم أردني بعد إصابته خلال بطولة العالم

2021-04-28

الأكثر قراءة

إصابة خمسة عمال في جريمة إطلاق نار قرب الطيبة

إصابة خمسة عمال في جريمة إطلاق نار قرب الطيبة

2021-04-27
السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

2021-04-27
مندلبليت يطالب العليا الإسرائيلية بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء

مندلبليت يطالب العليا الإسرائيلية بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء

2021-04-27
اقتراحات التناوب: نتنياهو يسعى لانتخابات خامسة وتفكيك المعسكر المناوئ

اقتراحات التناوب: نتنياهو يسعى لانتخابات خامسة وتفكيك المعسكر المناوئ

2021-04-27

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل تمارس الأبارتهايد والاضطهاد بحق الفلسطينيين

2021-04-27