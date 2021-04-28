آرسنال يتلقى دفعة قوية

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آرسنال الإنجليزي تلقى دفعة قوية قبل مواجهة فياريال المقررة غدا، الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا"، أن الجابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، غاب عن آخر أربع مباريات لفريقه، بعدما أصيب بمرض الملاريا، خلال فترة التوقف الدولي في آذار/ مارس الماضي.

لكن يمكن للدولي الجابوني أن يعود للعب بجانب المهاجم الآخر، ألكسندر لاكازيت، الذي استطاع أن يتغلب على مشكلة في أوتار الركبة.

كما تم الإعلان عن جاهزية كيران تيرني وديفيد لويز، اللذين كانا مصابين في الركبة أيضا.