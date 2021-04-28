ريال مدريد يسعى لضم مهاجم من الدوري الألماني

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني يستهدف إبرام صفقة هجومية من الدوري الألماني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ريال مدريد وجه أنظاره إلى البرتغالي أندريه سيلفا، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد حول أنظاره إلى سيلفا بسبب الصعوبات التي تحيط بصفقة النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وأوضحت أن الريال يخطط لدفع 40 مليون يورو للتعاقد مع سيلفا، مقابل السماح بانتقال المعار لوكا يوفيتش إلى فرانكفورت مقابل 20 مليون يورو فقط.

يذكر أن سيلفا لعب مع ميلان لمدة موسم واحد (2017-2018) قبل إعارته إلى إشبيلية وفرانكفورت، ثم مبادلته مع الأخير والحصول على خدمات أنتي ريبيتش.