يوفنتوس يحدد خليفة بيرلو

أفادت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي يستعد للاستغناء عن خدمات مدربه، أندريا بيرلو، في أعقاب النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ووفقا لموقع "سبورت ميدياست"، فإن يوفنتوس قرر بالفعل طرد بيرلو من وظيفته كمدرب للفريق، حتى إذا فاز بلقب كأس إيطاليا ضمن مركزا مؤهلا لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف أن يوفي استقر على عودة ماسيمليانو أليغري، المدير الفني السابق للفريق، ليقود البيانكونيري مجددًا، بداية من الموسم المقبل.

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن أليغري يريد إحداث ثورة في الفريق، حُرم منها قبل عامين، وذلك إذا قرر قبول المهمة والعودة لليوفي.

وكانت تقارير صحفية قالت إن بيرلو يواجه خطر الرحيل حال خسر الفريق أمام أودينيزي بالمباراة المقبلة بالجولة 34 من الدوري الإيطالي.

ويواجه يوفنتوس خطر الفشل في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 66 نقطة بالتساوي مع نابولي وميلان.