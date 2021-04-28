  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يحدد خليفة بيرلو

تاريخ النشر: 28/04/2021 - 21:22

يوفنتوس يحدد خليفة بيرلو
المدرب الإيطالي أندريا بيرلو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي يستعد للاستغناء عن خدمات مدربه، أندريا بيرلو، في أعقاب النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ووفقا لموقع "سبورت ميدياست"، فإن يوفنتوس قرر بالفعل طرد بيرلو من وظيفته كمدرب للفريق، حتى إذا فاز بلقب كأس إيطاليا ضمن مركزا مؤهلا لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف أن يوفي استقر على عودة ماسيمليانو أليغري، المدير الفني السابق للفريق، ليقود البيانكونيري مجددًا، بداية من الموسم المقبل.

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن أليغري يريد إحداث ثورة في الفريق، حُرم منها قبل عامين، وذلك إذا قرر قبول المهمة والعودة لليوفي.

وكانت تقارير صحفية قالت إن بيرلو يواجه خطر الرحيل حال خسر الفريق أمام أودينيزي بالمباراة المقبلة بالجولة 34 من الدوري الإيطالي.

ويواجه يوفنتوس خطر الفشل في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 66 نقطة بالتساوي مع نابولي وميلان.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أندريا بيرلو
#يوفنتوس
#ماسيمليانو أليغري

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريال مدريد يسعى لضم مهاجم من الدوري الألماني
ريال مدريد يسعى لضم مهاجم من الدوري الألماني

2021-04-28

دورتموند يسعى للاحتفاظ بخدمات هالاند
دورتموند يسعى للاحتفاظ بخدمات هالاند

2021-04-28

آرسنال يتلقى دفعة قوية
آرسنال يتلقى دفعة قوية

2021-04-28

الأكثر قراءة

السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

2021-04-27
إصابة خمسة عمال في جريمة إطلاق نار قرب الطيبة

إصابة خمسة عمال في جريمة إطلاق نار قرب الطيبة

2021-04-27
مندلبليت يطالب العليا الإسرائيلية بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء

مندلبليت يطالب العليا الإسرائيلية بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء

2021-04-27
اقتراحات التناوب: نتنياهو يسعى لانتخابات خامسة وتفكيك المعسكر المناوئ

اقتراحات التناوب: نتنياهو يسعى لانتخابات خامسة وتفكيك المعسكر المناوئ

2021-04-27

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل تمارس الأبارتهايد والاضطهاد بحق الفلسطينيين

2021-04-27