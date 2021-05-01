تشيلسي يهزم فولهام بهدفين نظيفين

حقق تشيلسي الفوز على نظيره فولهام بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا تشيلسي اللاعب كاي هافيرتز.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 61 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فولهام عند 27 نقطة وهو يحتل المركز الثامن عشر.

مجريات المباراة:

كاد فولهام أن يباغت تشيلسي بهدف مبكر في الدقيقة السابعة، عندما خطف روبنسون الكرة من هافيرتز قبل أن يتقدم بها في الناحية اليسرى، ويطلق تسديدة قوية طار الحارس إدوارد ميندي لإبعادها.

ورد تشيلسي في الدقيقة التاسعة عبر هجمة مرتدة، وجه من خلالها تشيلويل كرة عرضية أمام المرمى، فشل فيرنر في اللحاق بها.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما مرر مونت كرة بينية ماكرة، انفرد على إثرها هافيرتز بالحارس ألفونس أريولا، قبل أن يضع الكرة في المرمى.

وسجل هافيرتز هدفا ثانيا في الدقيقة 17، بيد أن راية الحكم ألغته بداعي تسلل واضح، ومرر سيلفا كرة غير مركزة إلى جيلمور، ليخطفها دي كوردوفا ريد ويسدد أرضية، عاد سيلفا ليقف أمامها ويبعد خطرها في الدقيقة 22.

وتألق الحارس ميندي في إبعاد تسديدة منخفضة من لوكمان في الدقيقة 23، وأهدر زياش فرصة خطيرة في الدقيقة 39، عندما تصدى أريولا لمحاولته الخطيرة أمام المرمى، إثر تمريرة من فيرنر.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وصلت الكرة إلى أينا على مشارف منطقة جزاء تشيلسي، ليسددها أرضية ارتدت من الدفاع وكادت تغالط ميندي الذي تصدى لها بردة فعل مميزة.

وتمكن هافيرتز من تعزيز تقدم تشيلسي بهدف ثانٍ في الدقيقة 49، عندما مرر الكرة إلى فيرنر الذي أعادها لها بينية، فانفرد لاعب باير ليفركوزن السابق بالمرمى ووضع الكرة بهدوء في الشباك.

ومرت الدقائق وسط سيطرة من فولهام دون فاعلية، في وقت اعتمد فيه تشيلسي على هجمات مرتدة لم تسفر عن شيء يذكر.

وأجرى تشيلسي تبديله الأول بإشراك الفرنسي نجوم كانتي مكان زياش في الدقيقة 66، ومرر هافيرتز كرة أنيقة في الناحية اليمنى إلى جيمس، الذي أرسلها أمام المرمى ليقطعها الحارس قبل أن تصل إلى فيرنر في الدقيقة 74.

ودخل تامي أبراهام مكان مونت في تشكيلة تشيلسي، ولم يتمكن فولهام من تقليص النتيجة، ومرت تسديدة روبنسون القوية فوق عارضة مرمى تشيلسي في الدقيقة 87.