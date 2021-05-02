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كريستيانو يقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 22:00

كريستيانو يقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

حقق يوفنتوس الفوز على نظيره أودينيزي في عقر داره بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وأحرز هدفا يوفنتوس اللاعب كريستيانو رونالدو، وفي المقابل سجل هدف أودينيزي اللاعب ناهويل مولينا.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 69 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أودينيزي عند 39 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر.

مجريات المباراة:

كان أودينيزي صاحب المحاولة الأولى في المباراة، بحلول الدقيقة 6، بعدما أطلق ستريجير لارسن تسديدة قوية من خارج المنطقة، وصلت لأحضان الحارس تشيزني.

وفي الدقيقة 10 سجل أودينيزي الهدف الأول، من ركلة ثابتة لعبت بسرعة، فوصلت إلى مولينا في الجهة اليمنى داخل المنطقة، ليطلق تسديدة قوية فشل تشيزني في إبعادها لتسكن الشباك.

وأهدر ماكيني فرصة تعديل النتيجة، من أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 27، بعد ركنية نفذت داخل المنطقة، قابلها ماكيني من داخل منطقة الستة ياردات بتسديدة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن.

وفور انتهاء الشوط الأول، احتج أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، وكريستيانو رونالدو نجم يوفي، على الحكم لعدم احتسابه الوقت بدل الضائع.

في الشوط الثاني، كاد أودينيزي أن يسجل الهدف الثاني بعدما وصلت الكرة إلى أرسلان داخل منطقة جزاء يوفنتوس، إذ ذهبت تسديدته القوية بجوار القائم الأيمن.

ومع استهتار لاعبي يوفنتوس، كاد ستريجير لارسين أن يضاعف النتيجة، حيث سنحت له فرصة في الدقيقة 66 بعدما حصل على الكرة من أمام بنتانكور، لكن تسديدته القوية مرت بجوار المرمى.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعد خطأ فادح من رودريغو دي بول الذي لمس الكرة بيده لحظة تسديد رونالدو ركلة حرة، ونجح كريستيانو في تحويلها إلى هدف التعادل لبيانكونيري في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 90، سجل الدون البرتغالي هدفا قاتلا ليوفي بعد عرضية متقنة من أدريان رابيو، خطفها رونالدو برأسية في الشباك.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يوفنتوس
#أودينيزي
#كريستيانو رونالدو
#الدوري الإيطالي

كريستيانو يقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي

كريستيانو يقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي

كريستيانو يقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي

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