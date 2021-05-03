مبابي يثير قلق فريقه قبل مواجهة السيتي

أثار النجم الفرنسي، كيليان مبابي، قلق فريقه باريس سان جيرمان قبل المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي والمقررة يوم الثلاثاء القادم؛ ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي لم يشارك في مران فريقه أمس الأحد، ليعزز المخاوف بشأن جاهزيته البدنية للقاء.

وأضافت الصحيفة أن سبب غياب كيليان عن التدريبات لم يتضح بعد ما إذا كان إجراء احترازيا أم أن أطباء باريس يخفون شيئا أكثر خطورة بشأن إصابة اللاعب في عضلة الساق اليمنى.

وأكدت أيضا أنه في كل الأحوال، سيكون مبابي ضمن بعثة الفريق التي ستسافر إلى إنجلترا، اليوم الإثنين.

وخسر باريس ذهابا على ملعبه بهدفين لهدف، وتسببت هذه الإصابة في غياب كيليان مبابي عن مباراة فريقه الأخيرة ضد لانس، يوم السبت في بطولة الدوري.