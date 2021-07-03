ما سبب رغبة كوتينيو في الانتقال إلى ميلان؟

أفادت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي انضم إلى الفرق الراغبة بالحصول على خدمات نجم برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو.

وحسب التقارير فإن ميلان يطارد كوتينيو وطلب معلومات عن اللاعب البرازيلي، كي يكون صانع ألعاب الفريق في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كيا جورابشيان، وكيل كوتينيو، عرض خدمات اللاعب على أكثر من نادٍ، ومن بينهم ميلان.

وأشارت إلى أن وكيل كوتينيو استهدف عرض اللاعب على الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، كما أنه يرى ميلان وجهة مثالية، بسبب رحيل صانع الألعاب التركي هاكان تشالهانوجلو إلى إنتر.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يحلم بالتخلص من راتب كوتينيو، لكن الحالة البدنية للاعب تصعب بيعه إلى نادٍ آخر، وتعد الفرصة الأكبر أن ينتقل على سبيل الإعارة.