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ريال مدريد يضع شرطا لانتقال فاران إلى اليونايتد

تاريخ النشر: 04/07/2021 - 16:58

ريال مدريد يضع شرطا لانتقال فاران إلى اليونايتد
النجم الفرنسي رافاييل فاران (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني وضع شرطا مقابل انتقال لاعبه الفرنسي، رافاييل فاران، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وادعت تقارير مؤخرًا أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا بـ50 مليون يورو من أجل ضم فاران.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الريال طلب أن يكون الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط مانشستر يونايتد، جزءًا من صفقة انتقال فاران إلى الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات فان دي بيك على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

ويسعى ريال مدريد لاستغلال أن فان دي بيك، لا يحصل على فرص للمشاركة مع مانشستر يونايتد، منذ الانضمام من أياكس في الصيف الماضي، نظير 45 مليون يورو.

يذكر أن عقد فاران مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد مع الميرنغي حتى الآن.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ريال مدريد
#رافاييل فاران

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