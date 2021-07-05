مبابي يضع شرطا لتمديد عقده

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وضع شرطا مقابل تمديد عقده والبقاء في "حديقة الأمراء".

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن.

وحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" فإن مبابي يرفض الضغط على سان جيرمان، من أجل الرحيل هذا الصيف، حتى لا يغادر النادي الفرنسي من الباب الخلفي.

وأشارت إلى أن مبابي على استعداد للصمود حتى الصيف المقبل، ثم الرحيل عن سان جيرمان مجانًا.

وأوضحت أن مبابي اقترح على سان جيرمان تجديد عقده، مع وضع بند يسمح له بالرحيل في حالة وصول عرض من نادٍ آخر، وخصوصا ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن مبابي يعتقد أن هذا العرض سيثير اهتمام سان جيرمان الذي يحلم في الأساس بتوقيعه على عقد جديد.

وقالت الصحيفة إن سان جيرمان رفض هذا الأمر، حيث إن الشروط الخاصة بالرحيل محظورة في الكرة الفرنسية، وتهدد ببطلان صحة العقد.