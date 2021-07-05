  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مبابي يضع شرطا لتمديد عقده

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 09:08

مبابي يضع شرطا لتمديد عقده
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وضع شرطا مقابل تمديد عقده والبقاء في "حديقة الأمراء".

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن.

وحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" فإن مبابي يرفض الضغط على سان جيرمان، من أجل الرحيل هذا الصيف، حتى لا يغادر النادي الفرنسي من الباب الخلفي.

وأشارت إلى أن مبابي على استعداد للصمود حتى الصيف المقبل، ثم الرحيل عن سان جيرمان مجانًا.

وأوضحت أن مبابي اقترح على سان جيرمان تجديد عقده، مع وضع بند يسمح له بالرحيل في حالة وصول عرض من نادٍ آخر، وخصوصا ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن مبابي يعتقد أن هذا العرض سيثير اهتمام سان جيرمان الذي يحلم في الأساس بتوقيعه على عقد جديد.

وقالت الصحيفة إن سان جيرمان رفض هذا الأمر، حيث إن الشروط الخاصة بالرحيل محظورة في الكرة الفرنسية، وتهدد ببطلان صحة العقد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريال مدريد يضع شرطا لانتقال فاران إلى اليونايتد
ريال مدريد يضع شرطا لانتقال فاران إلى اليونايتد

2021-07-04

يوفنتوس يتلقى طلبا مفاجئا من كريستيانو
يوفنتوس يتلقى طلبا مفاجئا من كريستيانو

2021-07-04

مدرب إنجلترا: أمامنا فرصة لصنع التاريخ
مدرب إنجلترا: أمامنا فرصة لصنع التاريخ

2021-07-04

الأكثر قراءة

الفلبين: ارتفاع عدد قتلى تحطّم الطائرة العسكريّة إلى 45

الفلبين: ارتفاع عدد قتلى تحطّم الطائرة العسكريّة إلى 45

2021-07-04
العنف بالبلدات العربية: مقتل شاب بكفر قاسم وإصابة خطيرة بالنقب

العنف بالبلدات العربية: مقتل شاب بكفر قاسم وإصابة خطيرة بالنقب

2021-07-04
الشرطة الفلسطينية تفرج عن المحامي كراجة وتواصل اعتقال 3 نشطاء

الشرطة الفلسطينية تفرج عن المحامي كراجة وتواصل اعتقال 3 نشطاء

2021-07-04
الصحة الإسرائيلية: 2455 حالة نشطة بتسجيل 185 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 2455 حالة نشطة بتسجيل 185 إصابة جديدة بكورونا

2021-07-04
اعتقال 12 متسولا في البطوف ومصادرة أموالهم

اعتقال 12 متسولا في البطوف ومصادرة أموالهم

2021-07-04