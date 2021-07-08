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أولمبياد طوكيو بدون جمهور بسبب كورونا

تاريخ النشر: 08/07/2021 - 21:54

أولمبياد طوكيو بدون جمهور بسبب كورونا
حالة طوارئ في طوكيو (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزيرة الأولمبياد في اليابان، ماروكاوا تامايو ، الخميس، إجراء أولمبياد طوكيو 2020 دون جمهور من جراء وباء كورونا.

وذكرت ماروكاوا أن القرار جاء بعد اجتماع ضمّ اللجنة المنظمة، وحاكم طوكيو، والحكومة اليابانية، واللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضحت أنه لن يتم استقبال الجماهير في الأولمبياد من داخل اليابان، بعد الإعلان في 20 آذار/ مارس الماضي، عن عدم قبول الجماهير الوافدة من خارج البلاد.

بدوره، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، في القسم المفتوح من الاجتماع، إن اللجنة تتضامن بشكل كامل مع السلطات اليابانية من أجل التنظيم الآمن للأولمبياد.

وأضاف باخ "لقد أثبتنا هذه المسؤولية منذ اليوم الأول لتأجيلها (العام الماضي)، وسنبدي اليوم تأييدنا لأي قرار يتعلق بسلامة الرياضيين المشاركين في الأولمبياد من شتى أصقاع العالم".

وأشار القرار إلى أن عدم استقبال الجماهير في الأولمبياد جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار الوضع العالمي لوباء كورونا عالميا، وقرار الحكومة اليابانية بتطبيق حالة الطوارئ من 12 تموز/ يوليو إلى 22 آب/ أغسطس في إطار مكافحة الوباء بالبلاد.

ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفي في 23 تموز/ يوليو الحالي، بعد تأجيل موعده الذي كان مقررا في صيف 2020، بسبب الأزمة الصحية العالمية التي أحدثتها تداعيات فيروس كورونا.

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#اليابان
#طوكيو
#كورونا

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