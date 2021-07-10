ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على صفقة اليورو

ذكرت تقارير صحفية أن فريقي ريال مدريد وبرشلونة دخلا صراعا للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد تابعوا الدانماركي ميكيل دامسغارد، نجم سامبدوريا، باهتمام خلال اليورو.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سأل سامبدوريا مؤخرًا عن سعر دامسغارد، والنادي الإيطالي مستعد لبيعه نظير 30 مليون يورو.

وأوضحت أن ريال مدريد يستهدف تجديد الدماء في خط الوسط، مع الرحيل المحتمل لإيسكو هذا الصيف، بالإضافة إلى تقدم عمر لوكا مودريتش.

ويحظى اللاعب الدنماركي أيضًا باهتمام قوي من ميلان وبرشلونة، عقب ظهوره بمستوى رائع مع منتخب الدانمارك.