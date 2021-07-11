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ماذا قال ميسي بعد التتويج ببطولة كوبا أميركا؟

تاريخ النشر: 11/07/2021 - 10:56

ماذا قال ميسي بعد التتويج ببطولة كوبا أميركا؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

علق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على الفوز الأول له ببطولة كوبا أميركا رفقة منتخب بلاده بعد هزيمة المنتخب البرازيلي بهدف مقابل لا شيء للأخير.

وذكر ميسي في تصريحات له "أشعر أن الله كان يخصص هذه اللحظة من أجلي، لقد حققنا الفوز ضد البرازيل في النهائي وفي بلادهم".

وأضاف "الفضل الكبير يعود إلى سكالوني، كان دائما يريد الأفضل للمنتخب، وعرف كيف يصنع فريقًا فائزًا، ويستحق التقدير".

وتابع "كنت بحاجة للتخلص من الشكوك حول القدرة على تحقيق شيء ما مع المنتخب، كنت قريبًا جدًا لسنوات عديدة من الفوز، كنت أعرف أن في لحظة كان سيحدث خطأ، وكان سيحدث بالفعل، وأعتقد أنه لا توجد مشاعر أفضل من هذه الآن".

وواصل "قالوا لي إن الناس يحتفلون في كل مكان، أريد أن أشكر أهالي روساريو على التقدير الذي قدموه لي في النصب التذكاري".

وأكمل "يجب أن نستفيد من هذه الطفرة، وهذا الجيل الجديد، أخبرتهم أنهم سيكونون مستقبل المنتخب، ولم أكن مخطئًا، لقد أظهروا ذلك.. اليوم نحن الأبطال".

وأردف "السعادة التي أشعر بها لا يمكن تفسيرها.. هذا جنون، كان علي أن أغادر حزينًا، لكني كنت أعرف أن الفوز سيحدث في مرحلة ما".

واختتم "أخبرت دي ماريا بأنه سينتقم اليوم، وهذا ما حدث، أريد أن أشارك هذا الاحتفال مع الزملاء الذين كانوا على مقربة من الفوز لمرات عديدة ولم يحصلوا على اللقب".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ليونيل ميسي
#كوبا أميركا
#الأرجنتين
#البرازيل
#أنخيل دي ماريا

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