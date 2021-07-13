تقرير: ريال مدريد نجح بضم موهبة برشلونية شابة لصفوفه

أشار تقرير صحافي إسباني، اليوم الثلاثاء، إلى أن ريال مدريد نجح بالفعل في ضم أحد اللاعبين الواعدين في صفوف غريمه التقليدي برشلونة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تعاقد ريال مدريد مع خاومي جاردي قائد فريق شباب برشلونة، لينضم إلى صفوف فريق كاستيا، تحت قيادى راؤول جونزاليس.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد نجح في ضم جاردي صاحب الـ19 عامًا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

ويعد جاردي هو هداف برشلونة خلال موسم (2019/2020)، وأحد أبرز اللاعبين الواعدين داخل النادي الكتالوني.

ويشار إلى أن برشلونة أعلن مساء أمس تعاقده مع النمساوي يوسف ديمير، لاعب رابيد فيينا، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

كما أعلن برشلونة مساء أمس، تعاقد النادي مع جوردي إسكوبار، لاعب ألميريا على سبيل الإعارة لفريق برشلونة B.