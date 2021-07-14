بيريز يوبخ كريستيانو رونالدو: رجل مريض وأحمق!

كشفت تقارير صحفية عن تسجيلات صوتية مسربة لرئيس فريق ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، التي وبخ من خلالها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والمدرب السابق للفريق جوزيه مورينيو.

وجاء في الجزء الثالث من تسريبات بيريز التي نشرتها صحيفة "كونفيدينسيال" الإسبانية، أن الإهانة من بيريز تتضمن بعض نجوم الفريق، حيث بدأت بالمهاجم التاريخي راؤول غونزاليس وحارس المرمى إيكر كاسياس.

وذكر بيريز في التسريبات الجديدة "كريستيانو رونالدو مجنون، أحمق، رجل مريض، تعتقد أنه طبيعي لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي فعلها".

كما هاجم بيريز المدرب البرتغالي السابق للملكي، بقوله "مورينيو.. إنه غير طبيعي، إنه أحمق".

وكان بيريز وراء رحيل رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018، بسبب رفضه زيادة راتبه مع الفريق رغم كونه الهداف التاريخي للنادي، حيث كان الراتب السنوي لغاريث بيل يفوقه بكثير.

ورد بيريز أمس على تسريباته ضد راؤول وكاسياس عبر بيان رسمي، أكد فيه أن كلامه تم تسجيله بطريقة سرية خلال محادثة مع الصحفي جوزيه أنطونيو أبيلان.

وقال إن الصحفي حاول طوال السنوات الماضية بيع تلك التسريبات من دون أن ينجح في ذلك، وأشار إلى أنه يستغرب خروج هذه المحادثات في هذا الوقت بالتحديد، وأكد أن ما نشر اقتطع من سياقه.

وكشف رئيس ريال مدريد أنه مقتنع بأن خروج هذه المحادثات في هذا الوقت مرتبط بدوره في تأسيس دوري السوبر الأوروبي الذي واجه معارضة واسعة خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أنه كلف فريقه القانوني للتعامل مع هذه التسريبات.