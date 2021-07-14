يوفنتوس يرفض عرضا ضخما للتخلي عن كييزا

ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي رفض عرضا ضخما من تشيلسي الإنجليزي بقيمة 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني) مقابل الاستغناء عن خدمات لاعبه، فيدريكو كييزا.

ويسعى "البلوز" لتعزيز صفوفه بعد حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، خصوصًا في الخط الأمامي.

وقدم كييزا مستويات جيدة رفقة يوفنتوس الموسم الماضي بتسجيل 14 هدفًا، مما دفع روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا، لضمه لقائمة الأزوري المشاركة في اليورو.

ولعب كييزا دورًا بارزًا في تتويج إيطاليا بلقب اليورو، بالتسجيل في دور الـ16 وفي نصف النهائي.

وعلى الرغم من تقدم تشيلسي بعرض ضخم ليوفنتوس، إلا أن الفريق الإيطالي رفض المفاوضات مع تشيلسي متمسكًا باستمرار اللاعب، وذلك بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

يذكر أن توماس توخيل، مدرب تشيلسي، سبق وأن صرح في الشهور الماضية إلى حاجة فريقه لتدعيم صفوفه باثنين أو 3 لاعبين، حيث سيكون ذلك جيدًا للغاية للبلوز.