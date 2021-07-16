ريال مدريد يوافق على رحيل فاران بحالة واحدة!

أفادت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يستهدف ضم نجم ريال مدريد الإسباني، رافاييل فاران، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت تقارير "راديو مونت كارلو" إن مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم رافاييل فاران، إذ يتابعه منذ فترة، ودخل في مفاوضات مع النادي الملكي من أجل ضمه.

وهو ما قد يعني رحيل رافاييل فاران عن ريال مدريد قد يكون خلال الأيام المقبلة، وقبل عودته من العطلة التي حصل عليها بعد انتهاء مسيرة منتخب بلاده في ثمن نهائي يورو 2020.

وأوضحت المحطة أن يونايتد يحضر في الوقت الحالي عرضا لإدارة "الميرنغي"، بعد فترة طويلة من المفاوضات انتظر فيها الفريق الإسباني عروضا رسمية من قبل الفرق التي ترغب في ضم اللاعب.

وكانت التقارير تشير إلى أن مانشستر يونايتد قد يقدم عرضا بقيمة 55 مليون يورو لضم رافائيل فاران صاحب الـ28 عامًا، بينما قد تصل مطالب ريال مدريد إلى 70 مليون.

وأضافت التقارير الفرنسية أن الاتفاق بين فاران ويونايتد قد يكون تم بالفعل، وأن اللاعب يرغب في الرحيل عن الريال، ولكن دون الدخول في أي صدام مع الإدارة التي ستسعى خلال الفترة المقبلة لدعم الخطوط الخلفية، بعد رحيل أبرز نجومه، راموس، والذي انضم إلى باريس سان جيرمان مؤخرا.

وعلى الصعيد الآخر قد يقبل الفريق رحيل فاران في حالة تلقيه عرضا مناسبا، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي في حزيران/ يونيو 2022، وهو ما يعني أنه في حالة بقاءه دون تمديد تعاقده، قد يرحل مجانا الموسم المقبل.